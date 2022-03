Ζελένσκι: Οι Ρώσοι θα μπουν στο Κίεβο μόνο αν το ισοπεδώσουν

Aντιμέτωπες με μια μάχη μέχρι θανάτου θα βρεθούν οι ρωσικές δυνάμεις αν επιχειρήσουν να καταλάβουν το Κίεβο, προειδοποίησε με νέο μήνυμά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ξύπνησαν και πάλι τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Αν αποφασίσουν να ισοπεδώσουν βομβαρδίζοντας και απλώς να σβήσουν την ιστορία αυτής της περιοχής … και να καταστρέψουν όλους εμάς, τότε θα μπουν στο Κίεβο. Αν αυτός είναι ο στόχος τους, ας έρθουν, όμως θα πρέπει να τα καταφέρουν μόνοι τους να ζήσουν σ’ αυτή τη γη», δήλωσε χθες, Σάββατο, ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος, ο οποίος έχει επανειλημμένα εμφανιστεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την πρωτεύουσα, δήλωσε ότι μερικές μικρές πόλεις δεν υφίστανται πλέον κατά την τρίτη εβδομάδα των ρωσικών επιθέσεων, τη μεγαλύτερη εισβολή σε ευρωπαϊκή χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Large Columns of Smoke can be seen rising from the direction of the Yavoriv Military Training Ground 25 miles to the Northwest of the Western Ukrainian city of Lviv which was reportedly hit by Russian Airstrikes a little bit ago. pic.twitter.com/nW4fQ0EiL8

