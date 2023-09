Υπόθεση Μενέντεζ: Βαρύ κατηγορητήριο 39 σελίδων – Τι βρέθηκε στο σπίτι του Γερουσιαστή – Ράβδοι χρυσού και μπουφάν με χρήματα

Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, βρίσκεται σε δικαστικές περιπέτειες, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί προσωρινά από την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, μετά τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν ότι ο ίδιος και η σύζυγός του δωροδοκήθηκαν από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσι.

Ο ίδιος ο Μενέντεζ κατήγγειλε συκοφαντική εκστρατεία σε βάρος του.

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν ανακοίνωσε ότι παραπέμπει το ζεύγος Μενέντεζ με την κατηγορία ότι δέχτηκαν δωροδοκίες χιλιάδων δολαρίων με αντάλλαγμα την επιρροή Μενέντεζ στη Γερουσία προς όφελος των επιχειρηματιών, αλλά και της κυβέρνησης της Αιγύπτου.

Ειδικότερα, στο κατηγορητήριο των 39 σελίδων αναφέρεται ότι από το 2018 ο Μενέντεζ και η σύζυγός του δέχτηκαν δωροδοκίες εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων με αντάλλαγμα να χρησιμοποιήσουν την εξουσία και την επιρροή του γερουσιαστή με σκοπό τον πλουτισμό και την προστασία των επιχειρηματιών Wael Hana, Jose Uribe και τον Fred Daibes, αλλά και προς όφελος της κυβέρνησης της Αιγύπτου.

Οι δωροδοκίες φέρεται να περιελάμβαναν μετρητά, χρυσό, πληρωμές για στεγαστικό δάνειο, αποζημίωση για «χαμηλή ή καθόλου δουλειά», ένα πολυτελές όχημα και «άλλα πράγματα αξίας», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Οι εισαγγελείς συμπεριέλαβαν φωτογραφίες μετρητών και δύο από τις ράβδους χρυσού που λένε ότι κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του Menendez και σε μια θυρίδα ασφαλείας τον Ιούνιο του 2022:

Ήταν γνωστό εδώ και αρκετό καιρό ότι ο κ. Μενέντεζ βρισκόταν υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και είχε δηλώσει ότι ήταν πρόθυμος να βοηθήσει τους ερευνητές και πως ήταν βέβαιος ότι το θέμα θα «κλείσει επιτυχώς».

Αντέδρασε ο Μενέντεζ

Ο Μενέντεζ, ο οποίος διετελεί γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ από το 2006 και αναμένεται να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το Κογκρέσο με το Δημοκρατικό Κόμμα στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024, σε γραπτή δήλωσή του σχετικά με την κατηγορία της «δωροδοκίας», υποστήριξε ότι «παρασκηνιακές δυνάμεις» προσπαθούν εδώ και χρόνια να τον φιμώσουν και να «σκάψουν τον πολιτικό του τάφο».

Ο Μενέντεζ, ο οποίος κατήγγειλε τους εισαγγελείς που του απήγγειλαν κατηγορίες, υποστήριξε ότι διεξάγεται εναντίον του μια «εκστρατεία λάσπης».

«Αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτή την εκστρατεία δεν μπορούν να δεχτούν ότι ένας Λατινοαμερικανός πρώτης γενιάς από ταπεινό περιβάλλον μπορεί να γίνει γερουσιαστής των ΗΠΑ και να υπηρετήσει με τιμή και αξιοπρέπεια. Ακόμη χειρότερα, με βλέπουν ως εμπόδιο στους ευρύτερους πολιτικούς τους στόχους» δήλωσε μεταξύ των άλλων ο γερουσιαστής του Νιού Τζέρσεϊ.

Αντιδράσεις

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιέρ, σε ερώτηση για τον γερουσιαστή Μενέντεζ στην αρχή της ενημέρωσης της Παρασκευής, για το αν ο πρόεδρος Μπάιντεν πιστεύει ότι ο Γερουσιαστής του Νιού Τζέρσεϊ πρέπει να παραιτηθεί, αρνήθηκε να σχολιάσει λέγοντας ότι «αυτό είναι ένα ενεργό θέμα».

Ο μετριοπαθής βουλευτής Ντιν Φίλιπς είναι ο πρώτος εκλεγμένος αξιωματούχος των Δημοκρατικών που τοποθετήθηκε σχετικά με την παραπομπή του Μενέντεζ, λέγοντας στο CNN, ότι «πρώτα απ’ όλα, όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους, δόξα τω Θεώ, ακόμα στη χώρα μας, αλλά είμαι τρομοκρατημένος».

Οποιοσδήποτε παρακολουθεί, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική σας – Δημοκρατικός ή Ρεπουμπλικάνος, θα πρέπει να είναι τρομοκρατημένος. Ένα μέλος του Κογκρέσου που φαίνεται να έχει παραβιάσει το νόμο είναι κάποιος που πιστεύω ότι πρέπει να παραιτηθεί … Και ναι, είμαι Δημοκρατικός, το ίδιο και ο γερουσιαστής Μενέντεζ, αλλά με βάση αυτά που είδα, είμαι απογοητευμένος και ναι, πιστεύω ότι πρέπει να παραιτηθεί».

Όταν ρωτήθηκε αν η ηγεσία της Γερουσίας θα έπρεπε να σπρώξει τον Μενέντεζ έξω από την πόρτα, ο Φίλιπς είπε: «Κοιτάξτε, προσπαθώ να αποκαταστήσω την πίστη στην κυβέρνηση. Είναι μια από τις αποστολές μου, είναι η αποστολή πολλών συναδέλφων μου. Και μερικές φορές πρέπει να ακολουθούμε αυτή τη συζήτηση, ακόμη και αν είναι άβολο, και θα έλεγα ότι αυτή τη φορά, ναι, η απάντηση είναι απολύτως».

Οι υποθέσεις

Ο Μενέντεζ ερευνούνταν από ερευνητές του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) για αποδοχή δωροδοκιών από τον Φρεντ Ντάιμπες, μεγιστάνα των ακινήτων και πρώην τραπεζικό στέλεχος που δικάζεται για τραπεζικά αδικήματα, με αντάλλαγμα να χρησιμοποιήσει τις διασυνδέσεις του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Μενέντεζ φέρεται να δέχτηκε τις δωροδοκίες με τη μορφή ράβδων χρυσού, μετρητών και πολυτελών δώρων μέσω της συζύγου του Ναντίν Αρσλάνιαν.

Επιπλέον, μεταξύ των ερευνών σε βάρος του γερουσιαστή, καταγράφηκε επίσης ότι έλαβε δωροδοκίες σε αντάλλαγμα για να κερδίσει τον διαγωνισμό η νεοφυής εταιρεία «IS EG Halal» με έδρα την Αίγυπτο, η οποία αναλάμβανε την πιστοποίηση χαλάλ σε όλες τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι δεν είχε καμία εμπειρία στον τομέα.

Ενώ τα συμβόλαια πολλών εταιρειών ακυρώθηκαν ξαφνικά το 2019, η ειδική σύμβαση της «IS EG» με την Αίγυπτο για την πιστοποίηση του κρέατος χαλάλ παγκοσμίως κίνησε υποψίες.

Η δημόσια συζήτηση του διαγωνισμού αποκάλυψε ότι οι ιδιοκτήτες της «IS EG» και η σύζυγος του Μενέντεζ ήταν φίλοι, ενώ το γεγονός ότι ο Μενέντεζ ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, η οποία εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια εκατομμυρίων προς την Αίγυπτο κάθε χρόνο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάθεση της σύμβασης.

Η φιλελληνική στάση Μενέντεζ

Γιος οικογένειας Κουβανών μεταναστών, ο Μπομπ Μενέντεζ είναι γνωστός στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για την αντίθεσή του στην Τουρκία και την εγγύτητά του με τα την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αρμενία.

Ο Μενέντεζ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, η οποία έχει λόγο για τη στρατιωτική βοήθεια προς ξένες χώρες στο Κογκρέσο, έχει μπλοκάρει την πώληση και αναβάθμιση των F-16 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ και είναι πολέμιος της Τουρκίας.

Κάτι που φάνηκε και στη δήλωση του για το κατηγορητήριο που του ανακοινώθηκε όταν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «στάθηκα επίσης σταθερός απέναντι στους δικτάτορες σε όλο τον κόσμο -είτε στο Ιράν, είτε στην Κούβα, είτε στην Τουρκία, είτε αλλού- αγωνιζόμενος ενάντια στις δυνάμεις του κατευνασμού και συμπαραστεκόμενος σε όσους υπερασπίζονται την ελευθερία και τη δημοκρατία».

U.S. Senator Robert Menendez, his wife, and three New Jersey businessmen charged with bribery offenses@NewYorkFBI https://t.co/YoE9xEirOo pic.twitter.com/wR27VDYAK7

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) September 22, 2023