Ύποπτο δέμα στον Ντε Νίρο

Σκιά τρομοκρατίας βαραίνει και πάλι τις ΗΠΑ. Νέος συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη, με τις αρχές να ερευνούν ύποπτο δέμα που βρέθηκε στην περιοχή Τριμπέκα της πόλης αυτής των ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το CNN.

Το δίκτυο του NBC στη Νέα Yόρκη μετέδωσε παράλληλα ότι το δέμα αυτό είναι παρόμοιο με αυτά που εστάλησαν σε εξέχοντες Δημοκρατικούς νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα και ότι αυτο είχε σταλεί στη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται εστιατόριο που ανήκει στον γνωστό ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Έρευνα για τα «τρομοδέματα»

Το FBI έχει ξεκινήσει μεγάλη έρευνα σε μια προσπάθεια να εντοπίσει ποιος βρίσκεται πίσω από την αποστολή δεμάτων με εκρηκτικούς μηχανισμούς που εστάλησαν στον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, τη Χίλαρι Κλίντον και άλλους κοινοβουλευτικούς των Δημοκρατικών, καθώς και στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, εναντίον του οποίου καταφέρεται ο νυν πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές να απέχουν λιγότερο από δύο εβδομάδες, ο Τραμπ αρχικά καταδίκασε την αποστολή αυτοσχέδιων βομβών σε πολλούς πολιτικούς του αντιπάλους, υπογράμμισε όμως «την ευθύνη» των μέσων ενημέρωσης στην επιδείνωση του πολιτικού κλίματος.

«Κάθε πράξη ή απειλή πολιτικής βίας είναι μια επίθεση εναντίον της ίδιας της δημοκρατίας μας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όμως παράλληλα στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Ουισκόνσιν ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης «να σταματήσουν τις εχθροπραξίες χωρίς τέλος», τις «συνεχείς επιθέσεις και τον αρνητισμό» και τη μετάδοση «συχνά ψευδών» ειδήσεων.

Watch: Bomb squad hauls away suspicious device found in Tribeca neighborhood near restaurant owned by actor Rober DeNiro. https://t.co/g58h9rnNvP pic.twitter.com/Hxgoakugja

— WPEC CBS12 News (@CBS12) October 25, 2018