Υπογράφεται τη Δευτέρα η συμφωνία συνεργασίας Ελλάδας – Βρετανίας

Διμερή συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, η οποία θα καλύπτει έναν μεγάλο αριθμό τομέων, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, θα υπογραφεί τη Δευτέρα στο Λονδίνο από τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας και τη Βρετανίδα ομόλογό του, Λιζ Τρας.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπ. Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, θα συναντηθεί επίσης με την Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδια για την Ευρώπη και την Αμερικανική Ήπειρο, Wendy Morton. Οι ανωτέρω συνομιλίες θα εστιάσουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά την επίσκεψη προγραμματίζεται επίσης η υπογραφή «Μνημονίου Κατανόησης περί Διμερούς Στρατηγικού Πλαισίου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας».

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Κοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Εξωτερικών, Tom Tugendhat και Άμυνας, Tobias Ellwood.

Κατά την παραμονή η του στο Λονδίνο, ο Υπουργός Εξωτερικών θα είναι ομιλητής στο “Royal United Services Institute”. Το θέμα της ομιλίας του Υπουργού θα είναι “Ενισχύοντας την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο -Enhancing Security and Stability in Europe and the Mediterranean”.

Η εν λόγω επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στο Λονδίνο, είναι η δεύτερη σε διάστημα λίγων μηνών, γεγονός το οποίο υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ενίσχυση των παραδοσιακών δεσμών με το Ηνωμένο Βασίλειο, στην εποχή μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι αφορά η συμφωνία με τη Βρετανία

«Η συμφωνία αυτή δεν είναι αμιγώς αμυντική, όπως οι συμφωνίες με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αποτελεί συμφωνία-πλαίσιο, η οποία θα επιτρέψει την εμβάθυνση των σχέσεων μας με μια χώρα, με την οποία μας συνδέουν παραδοσιακοί δεσμοί φιλίας αιώνων» εξηγεί σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, ο Νίκος Δένδιας.

Εστιάζοντας στη συμφωνία αυτή με τη Βρετανία, «μια χώρα, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ελληνική ανεξαρτησία, μία χώρα με την οποία πολεμήσαμε στο ίδιο πλευρό σε δύο Παγκοσμίους Πολέμους, μια πυρηνική δύναμη, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο», ο υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει πως «θέτουμε τις βάσεις για την εμβάθυνση της σχέσης αυτής σε ένα νέο πλαίσιο, μετά την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας προαναγγέλλει πως εφόσον οι συγκυρίες το επιτρέψουν στο μέλλον, «θα συνάψουμε και άλλες συμφωνίες με βασικό γνώμονα την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης και του αλληλοσεβασμού μεταξύ των κρατών, στη βάση πάντα του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας»

Εξάλλου, επισημαίνει πως «η διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων στην πράξη και η διεύρυνση των συνεργασιών και συμμαχιών μας, ήταν και παραμένει βασικός άξονας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας».

Δένδιας: Απαράδεκτη και αδικαιολόγητη η προκλητική ρητορική της Τουρκίας

Αναφερόμενος στην προκλητική ρητορική της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας, ο υπουργός Εξωτερικών τη χαρακτήρισε απαράδεκτη και αδικαιολόγητη.

Αναλυτικότερα, ο Νίκος Δένδιας κατέστησε εκ νέου σαφές, πως οι συμφωνίες με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ δεν στρέφονται εναντίον οιουδήποτε, είναι καθαρά αμυντικής φύσης και προσθέτει πως «για τον λόγο αυτό μας προκαλεί εντύπωση η ιδιαίτερα έντονη αντίδραση της Τουρκίας, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχει κλιμακώσει την προκλητική ρητορική εναντίον της χώρας μας.

Η ρητορική αυτή είναι τόσο απαράδεκτη, όσο και αδικαιολόγητη. Εκτός και εάν η Τουρκία βλέπει εαυτόν ως οιονεί επιτιθέμενο».

Περαιτέρω, επικαλούμενος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, διαμηνύει πως «εφόσον υπάρξει υποτροπή στην τουρκική συμπεριφορά, η ΕΕ θα πρέπει να λάβει μέτρα τα οποία υποδηλώνουν ότι η συμπεριφορά αυτή δεν μπορεί να γίνει ανεκτή».

Στόχος, όπως αποσαφηνίζει, είναι να δοθεί ένα σαφές μήνυμα, ότι η παρούσα τουρκική συμπεριφορά, η οποία πλέον ξεφεύγει της κοινής λογικής, είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα.

Κατά τον κ. Δένδια, είναι πλέον φανερό ότι η ανοχή από τις ευρωπαϊκές χώρες προς την τουρκική προκλητικότητα βαίνει μειούμενη. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως λαμβάνοντας υπόψη τις τουρκικές ενέργειες στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, αλλά και τις πρόσφατες προκλήσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ελλάδας και της Κύπρου, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προτροπή του ίδιου του Ύπατου Εκπροσώπου, Ζοζέπ Μπορέλ, αποφάσισαν να εξετάσουν σχετικά μέτρα στο άμεσο μέλλον.

Ο Νίκος Δένδιας συγκρατεί μάλιστα το γεγονός, ότι την εν λόγω πρόταση στήριξαν, πέρα από τις χώρες που είναι φίλα προσκείμενες προς τις ελληνικές θέσεις, και άλλες χώρες, που μέχρι τώρα τηρούσαν σιγήν ιχθύος. Παράλληλα, χώρες που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αντίθετες, παρέμειναν σιωπηλές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.