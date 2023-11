Υπό πολιορκία η Γάζα: Στα τούνελ της Χαμάς ο Ισραηλινός στρατός

Ο βόρειος τομέας της Γάζας είναι υπό πολιορκία. Οι μάχες πλέον συνεχίζονται και στα τούνελ. Ο Ισραηλινος στρατός προχωρά και στην καταστροφή των τούνελ της Χαμάς προκειμένου να αποτρέψουν νέες καταδρομικές ενέργειες των ενόπλων της όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ στο Ισραήλ Σταύρος Ιωαννίδης.

🔴 IDF troops uncovered tunnel shafts, rigged them with explosives, and neutralized Hamas’s terrorist tunnels during special operations inside Gaza. pic.twitter.com/LlSE7FbBt8

— Israel Defense Forces (@IDF) November 3, 2023