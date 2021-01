Ξέσπασε ο Μπάιντεν: Ντροπή για τις ΗΠΑ ο Τραμπ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε ικανοποιημένος σήμερα από την απόφαση που έλαβε ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ να μην παραστεί στην ορκωμοσία του, στις 20 Ιανουαρίου.

«Αυτό είναι καλό» σχολίασε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς είναι «καλοδεχούμενος» στην τελετή.

Ο Μπάιντεν δήλωσε επίσης ότι έχει εμπιστοσύνη στη Μυστική Υπηρεσία ότι θα φροντίσει να διεξαχθεί «με ασφάλεια» η τελετή της ορκωμοσίας.

#BREAKING: Biden says “it’s a good thing” Trump won’t attend inauguration: “He has exceeded even my worst notions about him. He has been an embarrassment to the country, embarrassed us around the world. Not worthy, not worthy to hold that office.” pic.twitter.com/5hcnFwq6UB

— The Hill (@thehill) January 8, 2021