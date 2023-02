Ξεπέρασαν τους 2.300 οι νεκροί σε Τουρκία- Συρία από το φονικό σεισμό – Μάχη με το χρόνο στα ερείπια για τους επιζώντες

Αυξάνονται οι νεκροί και οι τραυματίες από το φονικό σεισμό – Τουλάχιστον 2.834 κτίρια υπέστησαν ζημιές στην Τουρκία – Στη Συρία, ξεπέρασαν τους 800 οι νεκροί

Δραματικά αυξάνεται καθώς περνάνε οι ώρες, ο αριθμός των νεκρών από το φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Τουρκία το πρωί, και τη νέα ισχυρότατη δόνηση των 7,7 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή περίπου στις 12:25 ώρα Ελλάδας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή ο αριθμός των νεκρών ξεπερνάει τους 2.300 σε Τουρκία και Συρία ενώ ο αριθμός αναμένεται να εκτοξευθεί δραματικά τις επόμενες ώρες. Χιλιάδες είναι επίσης οι τραυματίες και στις δύο χώρες οι οποίοι έχουν κατακλύσει τα νοσοκομεία.

JUST IN: Earthquake aftershock crumbles another building as rescue teams search through rubble in Turkey. pic.twitter.com/h9dIAqHCfS — Upward News (@UpwardNewsHQ) February 6, 2023

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας (AFAD), ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην Τουρκία ανέρχεται σε 1.498, μέχρι αυτή την στιγμή. Την ίδια ώρα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη Συρία ανέρχεται στους 820. Το SANA αναφέρει 430 νεκρούς σε περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση και η ομάδα “Λευκά Κράνη”, επίσημα γνωστή ως Πολιτική Άμυνα της Συρίας, ανέφερε 390 θανάτους σε περιοχές που ελέγχονται από την αντιπολίτευση.

Η εκπρόσωπος του OCHA, Μαντεβί Σουν-Σουόν είπε στο Reuters ότι τουλάχιστον 170 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.

Τα σωστικά συνεργεία και στις δύο χώρες συνεχίζουν το υπεράνθρωπο έργο τους για την αναζήτηση ζωντανών ή νεκρών κάτω από όγκους ερειπίων καθώς νέες πολυκατοικίες κατέρρευσαν, με πολλά οικοδομικά τετράγωνα σε 10 πόλεις να έχουν ισοπεδωθεί από το μεγαλύτερο σεισμό που έπληξε την Τουρκία από το 1933.

«Πρόκειται για την καταστροφή του αιώνα» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στη γείτονα Μανώλη Κωστίδη. «Ο αριθμός των νεκρών δεν θα αυξηθεί, θα πολλαπλασιαστεί» δήλωσαν Τούρκοι δημοσιογράφοι.

Σε δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως δεν μπορεί να προβλέψει πόσο ακόμη θα αυξηθεί ο απολογισμός των νεκρών, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής 45 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, σημείωσε, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα από τις δραματικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων αλλά και των απλών πολιτών που αναζητούν κάτω από τα ερείπια τους δικούς τους ανθρώπους είναι δραματικά.

Σεισμολόγοι εκτιμούν ότι η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα ίσως είναι χειρότερη και από το σεισμό του 1999.

Το έργο των σωστικών συνεργείων το καθιστά ακόμα πιο δύσκολο οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή καθώς χιονίζει και οι θερμοκρασίες δεν ξεπερνούν τους 2 βαθμούς Κελσίου.

A little girl was pulled out from under the concrete in the earthquake. Urfa Turkey#INDNews Christian Atsu #GRAMMYs pic.twitter.com/qXYaYJQPrw — The Independent Ghana (@independent_gh) February 6, 2023

Ο φονικός σεισμός έπληξε τα Άδανα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτια, την Καχρανμαρμαράς, την Γκαζιάντεπ, τη Σανλιούρφα, τη Ντιγιάρμπακιρ, τα Άδανα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτια, την Οσμάνιγε, τη Χατάι και την Κιλίς, ανακοίνωσε η AFAD, η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Στην Αντιόχεια έχουν καταρρεύσει ελληνικές εκκλησίες.