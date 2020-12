Ξεκίνησε ο μαζικός εμβολιασμός στη Βρετανία

Ιστορική ημέρα, που αναπτερώνει τις ελπίδες για τον έλεγχο της πανδημίας του κορωνοϊού, ξημέρωσε στη Βρετανία! Σήμερα ξεκίνησαν στον πληθυσμό της χώρας οι μαζικοί εμβολιασμοί με το σκεύασμα των εταιριών Pfizer και BioNTech.

Οι διαδικασίες για την προετοιμασία των δομών και του προσωπικού για τον εμβολιαστικό «μαραθώνιο» είναι πυρετώδεις τις τελευταίες ημέρες, μετά την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, καθώς οι πρώτοι που αναμένεται να εμφανιστούν σήμερα στα 1.000 κέντρα εμβολιασμού είναι οι πολίτες άνω των 80 ετών και όσοι εργάζονται σε γηροκομεία, καθώς και το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) με τον υψηλότερο κίνδυνο.

Η 90χρονη Margaret Keenan είναι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που λαμβάνει το εμβόλιο της Pfizer/BioNtech κατά της covid-19.

“This is one of those moments that will go down in scientific and medical history.”@ashishskynews reflects on the significance of the first #COVID19 vaccine being administered to 90-year-old Margaret Keenan.

