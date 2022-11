WTA Finals: Πρώτη και αήττητη η Σάκκαρη, επικράτησε 2-0 σετ και της Ζαμπέρ

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε άλλη μία σπουδαία εμφάνιση στο Τέξας και με το 3 στα τρία είναι στα ημιτελικά του WTA Finals!

Από το ματς της Σαμπαλένκα ήξερε ότι είναι πρώτη ότι και να γίνει στο ματς με την Ονς Ζαμπέρ, την ώρα που η αντίπαλός της καιγόταν για νίκη. Ομως η Τυνήσια αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων και έχασε με 2-0 σετ (6-2, 6-3) σε 1 ώρα και 8 μόλις λεπτά.

Η Ζαμπέρ έκανε αμέτρητα αβίαστα λάθη με το φόρχαντ, την ώρα που η Μαρία ήταν σταθερή σε όλο το ματς και παρά το όχι και τόσο καλό πρώτο σερβίς της, όποτε το περνούσε, καθάριζε εύκολα πόντους, είτε με δικά της χτυπήματα, είτε με λάθη της αντιπάλου της.

Η Σάκκαρη ολοκλήρωσε τον όμιλο με τρεις νίκες και συνολικά σετ 6-0 απέναντι στην Πεγκούλα (νούμερο 3 στον κόσμο), την Σαμπαλένκα (νούμερο 7) και την Ζαμπέρ (νούμερο 2). Πλέον στα ημιτελικά θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα Γκαρσία – Κασάτκινα.

Hat Trick 🤠@mariasakkari goes 3-0 in the Nancy Richey Group without dropping a set!#WTAFinals pic.twitter.com/UCGIk8KuTp

— wta (@WTA) November 5, 2022