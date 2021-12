Watsa σε Μητσοτάκη: Ανάπτυξη 8% μπορεί να πετύχει η Ελλάδα

Συζήτηση με τον διευθύνοντα Σύμβουλο της Fairfax Financial Holdings, Πρεμ Γουάτσα είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου «Επανεφευρίσκοντας την Ελλάδα, μέσα από επενδύσεις στην καινοτομία» (Reinventing Greece through Investments in Innovation), που διοργανώνει ο ΣΕ .

«Η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει έναν πρωθυπουργό σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε ο επενδυτής Πρεμ Γουάτσα ο οποίος ρώτησε τον Έλληνα πρωθυπουργό πως και ασχολήθηκε με την πολιτική.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον κ. Γουάτσα που έμεινε στην Ελλάδα και σε δύσκολους καιρούς όπως το 2015 όταν, όπως είπε, ήρθαμε πολύ κοντά σε οικονομική κατάρρευση.

«Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα είναι ότι υπήρχε ταυτόχρονη αλλαγή στη δημόσια αντίληψη. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάτι τόσο συναρπαστικό όσο αυτό που κάνω τώρα», απάντησε στο ερώτημα ο πρωθυπουργός. «Θέλουμε να θέσουμε τα θεμέλια για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, να είναι η χώρα μας καινοτόμος και πρωταθλήτρια. Έχουμε φιλόδοξα σχέδια και χαρήκαμε που κινητοποιήσαμε πάρα πολλές δημιουργικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Είμαστε καταλύτες, σκοπό έχουμε να απελευθερώσουμε τη θετική ενέργεια», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μερικοί κάνουν λόγο για «επανάσταση των συνετών στην Ελλάδα» ενώ ο κ. Γουάτσα είπε ότι έχει επιχειρηματικά συμφέροντα στην Ελλάδα και ανέφερε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός προτάσσει την ευκαιρία στην Ελλάδα. «Είναι μια πολύ φιλική στις επιχειρήσεις κυβέρνηση αλλά το βασικό που είπε είναι ότι πρέπει να είμαστε ανοικτοί, να είναι ανοικτά τα πράγματα στους επιχειρηματίες. Είμαι πολύ θετικά διακείμενος στην Ελλάδα λόγω της κυβέρνησης που έχει αλλάξει. Το βλέπετε στα επιτόκια. Είμαι οπαδός της Ελλάδας. Και οι επενδυτές όταν έρθουν και το δουν θα βιώσουν του λόγου μου το αληθές», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα είπε μεταξύ άλλων ότι έχουμε μειώσει φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές αλλά και οικονομικά κίνητρα. «Αν μιλήσουμε για την ποιότητα ζωής η Ελλάδα είναι απαράμιλλη χώρα», υπογράμμισε ενώ μεταξύ άλλων είπε ότι η χώρα μας θα γίνει εκπαιδευτικός κόμβος. «Μιλούσα με τον ‘Αλμπερτ Μπουρλά όταν πήγα να εγκαινιάσω τον ψηφιακό κόμβο στη Θεσσαλονίκη. Μου έλεγε ότι μία στις τέσσερις αιτήσεις που λαμβάνει είναι από Έλληνες του εξωτερικού. Υπάρχουν καλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Αν θέλετε να δημιουργήσετε δική σας επιχείρηση , αυτή είναι η καλύτερη στιγμή να το πράξετε», πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι η αξιοκρατία ξεκινά από την κορυφή και ανέφερε ότι άνοιξε το κόμμα της ΝΔ και σε ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με την πολιτική. Φέρνοντας παράδειγμα τη ΔΕΗ είπε ότι θεωρεί πως είναι πολύ καλή η ηγετική της ομάδα και πως παντού η προσπάθεια είναι να επιλέγονται οι πιο καλοί.

Ο κ. Γουάτσα ανέφερε ότι δεν θα εκπλαγεί αν η ανάπτυξη φτάσει στο 8% στην Ελλάδα ενώ σε σύγκριση με το 2017 ανέφερε ότι έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές. Είπε επίσης ότι όλων των ειδών τα κεφάλαια έρχονται στην Ινδία και προέβλεψε ότι το ίδιο θα γίνει και στην Ελλάδα.