Wall Street: Κέρδη με μοχλό τον τεχνολογικό κλάδο

Άνοδο καταγράφουν οι δείκτες στη Wall Street τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στα εταιρικά αποτελέσματα του πιο επιδραστικού τομέα της αμερικανικής αγοράς.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί από τη Microsoft Corp. ως την Intel Corp. και την Tesla Inc. θα ανακοινώσουν οικονομικά αποτελέσματα αυτήν την εβδομάδα και τα στοιχεία αυτά αναμένεται να τεστάρουν την άνοδο κατά 10% του S&P 500 από τα μέσα Οκτωβρίου. Ο τομέας της τεχνολογίας αντιμετώπισε μια δύσκολη χρονιά, με μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon.com Inc. και η Meta Platforms Inc. να ανακοινώνουν περικοπές θέσεων εργασίας για χαμηλότερο κόστος. Στο άρμα των περικοπών ανέβηκε και η Spotify Technology SA, η οποία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να μειώσει περίπου το 6% του εργατικού της δυναμικού.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 0,43% ή 143,7 μονάδες και κινείται στις 33.519,19, ο ευρύτερος S&P ενισχύεται κατά 0,67% στις 3.999,16 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει άνοδο 1,12% στις 11.265 μονάδες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής αναλυτή της Morgan Stanley, Μάικλ Γουίλσον, το θετικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος στη Wall Street δε είναι σύμφωνο με τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία.

Μάλιστα, ο Μάικλ Γουίλσον εκτιμά ότι η κάμψη που παρουσιάζουν τα μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ θα σημάνει ύφεση των εταιρικών κερδών και θα καταλήξει σε πλήγμα στην Wall Street.