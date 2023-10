Βρυξέλλες: Νεκρός ο τζιχαντιστής που σκότωσε τους δυο Σουηδούς

Κατέληξε, τελικά, στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε μετά από συμπλοκή με αστυνομικούς το πρωί της Τρίτης ο Ισλαμιστής τρομοκράτης Λασουέντ Αμπντεσλάμ ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας σκότωσε δύο άνδρες που φορούσαν φανέλες της Σουηδίας στις Βρυξέλλες.

Brussels terror suspect identified as 45-year-old Abdesalem Lassoued. He's still at large. Call 112 if seen – RTBF#Bruxelles #Belgium #belgique #DAECH pic.twitter.com/ZZMVWKtTDg

— Breaking news 24/7 (@aliifil1) October 16, 2023