Βρετανός δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι η Καιλή στήριξε το Κατάρ σε Επιτροπή που δεν συμμετείχε

Αλυσιδωτές αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει τα ευρήματα των αρχών του Βελγίου για την αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Εύα Καϊλή και την φερόμενη εμπλοκή της σε υπόθεση διαφθοράς με χρηματισμό από το Κατάρ. Η είδηση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας, της Ιταλίας, των Βρυξελλών, ακόμα και στα social media.

Υπενθυμίζεται ότι η Εύα Καϊλή -σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ- αυτή τη στιγμή κρατείται μαζί με άλλα 6 άτομα, για την ίδια υπόθεση διαφθοράς με χρηματισμό από το Κατάρ. Πριν τη προσαγωγή της ευρωβουλευτού, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε σπίτι που έμενε στις Βρυξέλλες όπου εντοπίστηκαν σακούλες με μεγάλα χρηματικά ποσά.

NEW: I have it confirmed by multiple people that European Parliament Vice-President Eva Kaili attended the opening match of the World Cup between #Qatar and Ecuador on Sunday 20th November.

She’s now under investigation in a corruption scandal linked to the gulf state.

