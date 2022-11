Βρετανία: Συνελήφθη νεαρός που πέταξε αβγό στον Βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα – Δείτε βίντεο

Με χειροπέδες κατέληξε ένας νεαρός άνδρας που πέταξε σήμερα ένα αβγό στον Βασιλιά Κάρολο Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου και τη σύζυγό του, Καμίλα, ενώ έκαναν περίπατο στο Γιορκ, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο νεαρός εθεάθη να φωνάζει πως η Βρετανία «χτίστηκε πάνω στο αίμα των δούλων» λίγο πριν «προσγειωθεί» το αβγό στο οδόστρωμα, κοντά στο βασιλικό ζεύγος.

A man has been detained by police after appearing to throw eggs at the King and Queen Consort during a walkabout in York.

— Sky News (@SkyNews) November 9, 2022