Βρετανία: Έρευνα για τους Πακιστανούς παιδοβιαστές – 155 καταδικασθέντες κυκλοφορούν ελεύθεροι

Η πλήρης έκταση των παιδόφιλων Πακιστανών, που δρουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκαλύπτεται σήμερα (11.01.2025) μέσα μια συγκλονιστική έρευνα, η Daily Mail.

Britain's Asian grooming gangs scandal laid bare: Interactive map reveals shocking extent of predatory men who sexually abused young girls across FORTY ONE UK towns… and the staggering number now free and back on the streets https://t.co/XQw599TNuz pic.twitter.com/sELsex95F2