Βρετανία: Αυτοκίνητο έπεσε στις μπάρες της Βουλής

Αυτοκίνητο προσέκρουσε πάνω στις μπάρες ασφαλείας στην είσοδο του βρετανικού κοινοβουλίου στο Λονδίνο, μεταδίδει το Reuters.

Εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν μονάδες της αστυνομίας να κινούνται προς την είσοδο του κοινοβουλίου.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε πως έχουν τραυματιστεί πεζοί, ενώ ο οδηγός συνελήφθη.

HAPPENING NOW: Man arrested after car crashes into barriers outside Houses of Parliament in London, England. https://t.co/DAiF5olK66 https://t.co/bse0Se8onR

