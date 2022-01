Βραζιλία: Τους δέκα έφτασαν οι νεκροί από την πτώση βράχου σε σκάφη

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν -ανακοίνωσαν σήμερα (9/1) οι διασώστες- μετά την αποκόλληση και την πτώση βράχων που συνέθλιψαν τουριστικά πλεούμενα χθες κοντά σε καταρράκτη, σε λίμνη της νοτιοανατολικής Βραζιλίας, η οποία αποτελεί μαγνήτη για τους επισκέπτες της περιοχής.

Πελώριο κομμάτι του επιβλητικού όγκου βράχων ξαφνικά αποκολλήθηκε από το φαράγγι κι έπεσε πάνω σε σκάφη που έπλεαν στα πράσινα νερά της λίμνης Φούρνας, στην περιοχή Καπιτόλιου, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Σε δραματικά αποσπάσματα βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ακούει κανείς τις κραυγές πανικού των τουριστών καθώς ο πελώριος όγκος βράχων πέφτει στο νερό, συνθλίβοντας τρία πλεούμενα.

ALERT 🚨 At least two people are reportedly dead and several others injured after a massive rock fell on boats in Capitólia, Brazil pic.twitter.com/9AQrR3jaN3

