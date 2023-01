Βραζιλία-Διάγγελμα Λούλα: Οι βάνδαλοι θα τιμωρηθούν

Εικόνες που θυμίζουν την εισβολή στο Καπιτώλιο στις ΗΠΑ την 6η Ιανουαρίου 2021 αναβίωσαν στη Βραζιλία. Υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου εισέβαλαν την Κυριακή στο προεδρικό μέγαρο, σε κτίρια υπουργείων, στο Κογκρέσο και στο Ανώτατο Δικαστήριο στην Μπραζίλια, μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες.

BREAKING:

‼️🇧🇷 In the capital of #Brazil, protesters began to seize the residence of the country's president – the Planalto Palace – local media.

Brazilian President #Lula has been evacuated to a safe area away from the central part of the capital. #Brazil pic.twitter.com/dtXG7BshtI

