Βραζιλία: 400 συλλήψεις μπολσοναριστών – Μεγάλες ζημιές στο προεδρικό μέγαρο

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής (σ.σ. σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) στην Μπραζίλια και πήγε να διαπιστώσει τις ζημιές στο προεδρικό μέγαρο, όπου εισέβαλαν νωρίτερα οπαδοί του προκατόχου του, του ακροδεξιού Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος από τη Φλόριντα όπου βρίσκεται καταδίκασε, όχι και πολύ σθεναρά, την επίθεση, που έμοιαζε με το ριμέικ αυτής στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον πριν από δυο χρόνια.

Με μια διαφορά: τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος.

Mimicking the 6 Jan 2021 Capitol attack, pro-Bolsonaro extremists have stormed and vandalised Brazil’s congress, presidential palace and supreme court. “The three buildings have been invaded by coup-mongering terrorists,” said @erickbang1 on @GloboNews 🇧🇷https://t.co/yum78jUMyG

— Ian Fraser (@Ian_Fraser) January 8, 2023