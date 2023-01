Βραβεία Όσκαρ: Οι θετικές και οι αρνητικές εκπλήξεις των υποψηφιοτήτων

Με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα φετινά Όσκαρ την περασμένη Τρίτη, η Ακαδημία Κινηματογράφου ήταν σα να μας είπε ότι κανείς δεν πρέπει να είναι σίγουρος για τίποτα όταν έρχεται η ώρα της κάλπης. Αν και για το «Τα πάντα όλα» ήταν δεδομένο ότι θα ήταν η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συγκεντρώνοντας 11 τελικά, δεν είναι λίγες οι υπόλοιπες προτιμήσεις των σχεδόν 9500 μελών της Ακαδημίας που ακόμα και οι πιο υποψιασμένοι δεν είχαν αντιληφθεί. Όπως η απουσία γυναικών από την πεντάδα που διεκδικεί το Όσκαρ σκηνοθεσίας, η απουσία της Βαϊόλα Ντέιβις, της ταινίας «Η γυναίκα βασιλιάς», από την πεντάδα διεκδίκησης του Όσκαρ α’ γυναικείας ερμηνείας, ή η επικράτηση του Ιρλανδού Πολ Μέσκαλ (Aftersun) απέναντι σε πρωταγωνιστές όπως ο Τομ Κρουζ (Top Gun: Maverick), ο Τομ Χανκς (Ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Όττο), ο Έντι Ρεντμέιν (Η καλή νοσοκόμα) ή ο Ανταμ Σάντλερ (Hustle), στην πεντάδα που διεκδικεί το Όσκαρ α’ ανδρικής ερμηνείας.

Το γυρισμένο στην Ελλάδα «Τρίγωνο της θλίψης»

Ας δούμε πιο προσεκτικά πού έδωσε πράσινο και πού κόκκινο φως η Ακαδημία φέτος.

Παρά τις προβλέψεις, η ταινία «Γυναίκα βασιλιάς» της Τζίνα Πρινς-Μπάιδεγουντ δεν κατάφερε να αποσπάσει ούτε μία υποψηφιότητα. Ακόμα και η πρωταγωνίστρια Βαϊόλα Ντέιβις έμεινε εκτός και τη θέση της πήρε πιθανότατα η βρετανίδα Άντρεα Ράιζμπορο για την σπουδαία, ομολογουμένως, ερμηνεία της στο «Όσα φέρνει η ζωή». Αντί για το «Γυναίκα βασιλιάς», η ταινία που «έκλεψε» μια θέση στη δεκάδα για το μεγάλο Όσκαρ της απονομής ήταν το γυρισμένο και στη χώρα μας, «Τρίγωνο της θλίψης». Ο Ρούμπεν Έστλουντ μάλιστα κατάφερε να μπει και στη διεκδίκηση του Όσκαρ σκηνοθεσίας. Μην ξεχνάμε ότι ο Σουηδός είναι από τους ελάχιστους σκηνοθέτες παγκοσμίως που έχει δύο Χρυσούς Φοίνικες στο σαλόνι του. Μακριά από αυτή την πεντάδα έμεινε ο «πολύς» Τζέιμς Κάμερον. Μπορεί το «Αvatar: The way of water» να έσπασε τα ταμεία, ξεπερνώντας τα 2 δισ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, ο ίδιος όμως δεν κατάφερε να πείσει εκ νέου τα μέλη της Ακαδημίας να του δώσουν την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ακόμη Όσκαρ σκηνοθεσίας.

Παραγκώνισε μεγάλους πρωταγωνιστές

Αν και όλοι μιλάνε για την συγκινητική ερμηνεία του Πολ Μέσκαλ στο «Aftersun», λίγοι ήταν εκείνοι που είχαν ποντάρει υπέρ του καθώς η πορεία του προς τις υποψηφιότητες δεν ήταν ακριβώς στρωμένη με διακρίσεις και βραβεία. Κατάφερε όμως να παραγκωνίσει μεγάλους πρωταγωνιστές και από αουτσάιντερ έχει μπει πλέον δυναμικά στη διεκδίκηση του Όσκαρ α’ ανδρικής ερμηνείας. Μόλις στα 26 του χρόνια με τον πρώτο πρωταγωνιστικό του ρόλο στη μεγάλη οθόνη.

Μια ακόμα μεγάλη έκπληξη ήταν η κατάληψη μιας εκ των πέντε υποψηφιοτήτων για το Όσκαρ α’ γυναικείας ερμηνείας από την Βρετανίδα Άντρεα Ράιζμπορο για το «Όσα φέρνει η ζωή». Η ταινία προβλήθηκε στη χώρα μας στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου και όπως σε όλο τον κόσμο, λίγοι έδωσαν σημασία. Όσοι το έκαναν όμως θα θυμούνται για πολύ καιρό την ερμηνεία της ως αλκοολική μητέρα που προσπαθεί να επανέλθει και να κερδίσει την χαμένη εκτίμηση του γιου της. Η παρουσία της στην ταινία δεν διέφυγε όμως της προσοχής κορυφαίων ηθοποιών όπως η Κέιτ Μπλάνσετ, η Κέιτ Γουίνσλετ, η Εϊμι Ανταμς, η Σαρλίζ Θέρον και πολλών άλλων που προώθησαν την υποψηφιότητά της στα social media και στις δημόσιες εμφανίσεις τους ακριβώς τις μέρες που τα μέλη της Ακαδημίας ψήφιζαν τους εκλεκτούς τους. Ήταν η καμπάνια προώθησης που έσβησε όλες τις άλλες καμπάνιες προώθησης και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε μέχρι που θα φτάσει τη βραδιά της απονομής στις 12 Μαρτίου.