Voucher για εκπαιδευτικούς: Οι επιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Βήμα βήμα τι πρέπει να κάνετε

Οι επιταγές 200 ευρώ (voucher) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, για την αγορά εγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η ειδική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων επιχορήγησης (vouchers αξίας 200 ευρώ) από τους δικαιούχους του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» είναι ήδη σε λειτουργία.

Ο κύκλος αυτός απευθύνεται σε:

α) εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, χωρίς κοινωνικά ή άλλα κριτήρια, οι οποίοι απασχολούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία

β) οικογένειες οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 έως και την 13η Αυγούστου 2021 και οι οποίες έχουν εξαρτώμενα μέλη που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας.

Ο νέος κύκλος του Προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», σε αντιστοιχία με τον πρώτο, στο πλαίσιο του οποίου, ενισχύθηκαν περισσότεροι από 500.000 νέοι 4-24 ετών, θα διανείμει στους δικαιούχους επιταγές των 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://beneficiary.digital-access.gov.gr/.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους δικαιούχους έως και την 8η Ιουλίου 2022

Αφού η αίτησή τους εγκριθεί, οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν αναφορικά με την επιταγή τους μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, καθώς και με SMS στο κινητό τηλέφωνο το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους.

Οι επιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022 για την αγορά εγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού της επιλογής των δικαιούχων, από εγκεκριμένο προμηθευτή της επιλογής τους. Τα Μητρώα Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Εγκεκριμένου Εξοπλισμού βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://www.ktpae.gr/erga/ψηφιακή-μέριμνα-ιι/.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές είτε για την κάλυψη του συνολικού κόστους του εξοπλισμού της επιλογής τους είτε για την κάλυψη μέρους του συνολικού κόστους, εφόσον αυτό ξεπερνά την αξία των διαθέσιμων επιταγών.

Οι οικογένειες με περισσότερους από έναν ωφελούμενους μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και τρεις επιταγές για την αγορά μίας μοναδικής συσκευής, εφόσον το επιθυμούν.

Πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση

Μπείτε στο δικτυακό τόπο https://www.digital-access.gov.gr για να ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα, πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης και μάθετε

– εάν καλύπτετε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και δικαιούστε να λάβετε επιταγή

– την αναλυτική διαδικασία για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας

– εάν ανήκετε σε κατηγορία που μπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, καθώς και τις σχετικές προθεσμίες

Μπείτε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχετε στο Taxisnet και επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας δηλώνοντας επιπλέον το ΑΦΜ και ΑΜΚΑ σας.

Δηλώστε τον αριθμό του προσωπικού σας κινητού τηλεφώνου ώστε να λαμβάνετε έγκαιρη και εμπιστευτική πληροφορία από το Πρόγραμμα μέσω SMS (όπως για παράδειγμα τους κωδικούς των επιταγών σας).

