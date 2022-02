Βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο με δεκάδες νεκρούς καταγγέλλει το Κίεβο

Για δεκάδες νεκρούς από μαζικό βομβαρδισμό κοντά στο Χάρκοβο κάνει λόγο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας καταγγέλλοντας τον ρωσικό στρατό. «Το Χάρκοβο υπέστη μόλις μαζικό βομβαρδισμό από Grad (πύραυλοι). Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν», σημείωσε ο Άντον Χεράσενκο σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Είναι αδύνατο να πιστέψεις αν δεν το δεις… Ραγίζει η καρδιά. Το Αγαπημένο μας Χάρκοβο.. Ω Θεέ μου…», γράφει στην ανάρτηση στο Facebook ο επιχειρηματίας Andrey Zdesenko.

🔞📵🔞📵🔞📵🔞📵🔞📵🔞📵

Consequences of the attack by invaders in #Kharkiv 🇺🇦

P.S; The missile wasn't grad. It is BM-30 Smerch multiple rocket launcher that is tool of war crime. https://t.co/agEb3MMWvy pic.twitter.com/OtpAMVm2gu

— Alixander🇺🇦 (@StJavelinUkr) February 28, 2022