Βοήθεια 13,6 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία υπέγραψε ο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μόλις υπέγραψε ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης που θα παρέχει βοήθεια ύψους 13,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία εν μέσω της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας, έγραψε πρόσφατα ο Μπάιντεν στο Twitter.

Από τον λογαριασμό του Μπάιντεν στο twitter:

I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic $13.6 billion in funding to Ukraine.

— President Biden (@POTUS) March 15, 2022