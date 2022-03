Βίντεο της ουκρανικής Βουλής με το Παρίσι να βομβαρδίζεται

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας στο Twitter. Θέλοντας να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, η Βουλή της χώρας χρησιμοποιεί το Παρίσι ως τόπο βομβαρδισμών.

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?

Do you think that does not concern you?

Today it’s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022