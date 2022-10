Βίντεο-σοκ: Η τουρκική ακτοφυλακή σπρώχνει βίαια μετανάστες στην Ελλάδα

Με ένα αδιαμφισβήτητο ντοκουμέντο της επαναπροώθησης μεταναστών στα ελληνικά χωρικά ύδατα από την τουρκική ακτοφυλακή απάντησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης στους ισχυρισμούς του Ερντογάν ότι «οι Έλληνες πνίγουν μετανάστες ενώ εμείς τους σώζουμε γιατί είμαστε μουσουλμάνοι».

Στο βίντεο φαίνονται Τούρκοι λιμενικοί να σπρώχνουν βίαια μακριά από το σκάφος τους μία φουσκωτή λέμβο γεμάτη μετανάστες – ανάμεσά τους γυναίκες και μωρά, τα οποία ακούγονται στο βίντεο να κλαίνε σπαρακτικά.

Οι λιμενικοί όχι μόνο δεν σώζουν τον κόσμο αλλά χτυπούν με ραβδιά τους άντρες της βάρκας που προσπαθούν να πιαστούν από το σκάφος τους. προκειμένου η λέμβος να παρασυρθεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by 🇬🇷. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by 🇹🇷 #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 5, 2022