Βίντεο – σοκ από την συντριβή αεροσκάφους Boeing στη Νότια Κορέα: 179 νεκροί, 2 οι διασωθέντες

Συνολικά 179 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη συντριβή αεροσκάφους της εταιρείας Jeju Air στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των θυμάτων, που ανακοινώθηκε από την πυροσβεστική.

Το αεροσκάφος τύπου Boeing 737-8AS είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ. Συνετρίβη μετά την προσγείωση του και πήρε φωτιά.

Δυο άνθρωποι —επιβάτης και μέλος του πληρώματος— διασώθηκαν, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο τη στιγμή της συντριβής:

👀🚨BREAKING: Video capturing the last moments of Jeju Air Flight 2216’s crash in South Korea has emerged. The plane was carrying 175 passengers along with 6 crew members. Current updates show 28 deaths and the successful rescue of two individuals.pic.twitter.com/5Uo1T4ihZI

— Sell Already 📈 (@SellAlready) December 29, 2024