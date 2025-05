Βίντεο – σοκ από την παρέλαση της Λίβερπουλ – Αυτοκίνητο παρέσυρε οπαδούς, πολλοί τραυματίες

Ένα σοκαριστικό τροχαίο συμβάν σημειώθηκε στο κέντρο του Λίβερπουλ στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης για την κατάκτηση του 20ού τίτλου του συλλόγου στην Premier League.

Footage from the car ramming on Dale Street, Liverpool, during celebrations of Liverpool FC’s Premier League win.



The driver can be seen veering into the crowd, striking several people.



Truly horrific. pic.twitter.com/EmaNQoiugx