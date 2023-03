Βίντεο – σοκ από τη Βρετανία: Σεκιουριτάδες ρίχνουν στο έδαφος 15χρονο αγόρι και του περνούν χειροπέδες

Σκηνές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις ΗΠΑ εκτυλίχθηκαν στη Βρετανία, όπου σεκιουριτάδες έριξαν στο έδαφος και έδεσαν πισθάγκωνα με χειροπέδες ένα 15χρονο μαύρο αγόρι.

Η μητέρα του εφήβου, στεναχωρημένη και θυμωμένη από την μεταχείριση που έλαβε ο γιος της από τις Αρχές, μοιράστηκε το βίντεο της σύλληψής του στα social media, όπου πολύ γρήγορα έγινε «viral» συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και μία «θάλασσα» από αγανακτισμένα σχόλια.

Η μητέρα του αγοριού δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα «Mirror» ότι ο γιος της «βρέθηκε στο έδαφος, με τους δύο άνδρες να συλλαμβάνουν αυτόν κι έναν φίλο του. Υποστήριξε επίσης ότι πανικοβλήθηκε όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από φίλους του γιου της, που την ενημέρωσαν για τη σύλληψή του.

This is my 15-year-old black son who was followed while he shopped for shampoo by two council workers called Rangers. He was assaulted by them, then sat on and handcuffed by them. When @sussex_police arrived guess who they arrested? @YvetteCooperMP @GillianKeegan @TheVoiceNews pic.twitter.com/OCZ3mgTAHc

— Kirsty Buchanan (@KirstyBuchanan4) March 22, 2023