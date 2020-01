Βίντεο-ντοκουμέντο: Έτσι ανατίναξαν τον Σουλεϊμανί

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα, το οποίο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που πύραυλος ανατινάζει το αμάξι του πανίσχυρου Ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί.

Το συγκεκριμένο βίντεο αναμεταδίδεται ήδη σε πολλά διεθνή Μέσα όπως στη NY POST, αλλά και στη Daily Mail, αλλά προς το παρόν δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για την αυθεντικότητά του.

Το εν λόγω βίντεο ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο αναλυτής θεμάτων άμυνας και συνεργάτης του BBC Persia, κάνοντας λόγο για πύραυλο αέρος-εδάφους AGM.

#BREAKING: This is the moment when first AGM-114 #Hellfire air-to-surface missile launched from a #USAF MQ-9 Reaper drone hit the convoy carrying #IRGC-Quds Force commander, Qasem #Soleimani & #PMU commander, Abu-Mahdi al-Muhandis last night near #Baghdad‘s International Airport! https://t.co/wIrVSR1NBU pic.twitter.com/N8p2W5mBtS

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020