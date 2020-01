Σοκαριστικό βίντεο από την συντριβή του Boeing

Κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται κοντά στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος, έξω από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, κατέγραψε τη συντριβή του αεροσκάφους – Διακρίνεται η λάμψη από την έκρηξη και τα φλεγόμενα συντρίμμια του μοιραίου Βoeing 737-800 – Το αεροσκάφος έπιασε φωτιά λίγο πριν συντριβεί, σύμφωνα με μια πρώτη έκθεση Ιρανών ερευνητών

Τη συντριβή του αεροσκάφους Βoeing 737-800 της Ukraine International Airlines, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, κατέγραψε άλλη κάμερα ασφαλείας, με το σχετικό βίντεο να έχει ήδη κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Στις εικόνες που έχουν καταγραφεί, πολύ κοντά στο σημείο της συντριβής, διακρίνεται μια πολύ δυνατή λάμψη, ακούγεται η έκρηξη από την πρόσκρουση του αεροσκάφους στο έδαφος και το σημείο γεμίζει με τα φλεγόμενα συντρίμμια του Boeing.

Five security sources, three Americans, one European & one Canadian told @Reuters the initial assessment was that the plane had suffered a technical malfunction (evidence of engine overheating) & not a missile hit

