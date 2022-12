Βίντεο με το σφραγισμένο γραφείο της Καϊλή από την Αστυνομία

Σφραγισμένο είναι, πλέον, το γραφείο της Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες με την πρόσβαση σε αυτό να απαγορεύεται καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως επιβεβαιώνει βίντεο που «ανέβασε» στο Twitter η Ιρλανδή δημοσιογράφος Méabh Mc Mahon, η οποία ασχολείται με το ρεπορτάζ του Ευρωκοινοβουλίου.

Στο βίντεο, διακρίνεται η πόρτα του γραφείου, η οποία έχει «σφραγιστεί» με ταινία που φέρει σήμανση της αστυνομίας.

Sealed office – access forbidden 🚫

