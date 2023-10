Βίντεο: H στιγμή που δημοσιογράφος του CNN πέφτει σε τάφρο για να μην σκοτωθεί από τις ρουκέτες

Την ώρα που η ρεπόρτερ του CNN Κλαρίσα Γουόρντ μετέδιδε τις εξελίξεις από την σφοδρή αντεπίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς, μια ομοβροντία από ρουκέτες έπληξε το σημείο από όπου μετέδιδε.

Το τηλεοπτικό συνεργείο έτρεξε να καλυφθεί και η ρεπόρτερ έπεσε σε μία τάφρο για να γλιτώσει.

Η κοπέλα, ταραγμένη αλλά ψύχραιμη, συνέχισε να μεταδίδει στο CNN.

«Δείτε πώς μια ρεπόρτερ του CNN αναγκάζεται να βρει καταφύγιο στο έδαφος, όπως αναγκάστηκαν να κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί εδώ και 3 ημέρες» σχολίασε ο ισραηλινός στρατός που ανήρτησε το βίντεο.

Watch as a CNN reporter is forced to take shelter on the ground, just like hundreds of thousands of Israelis have been forced to do for 3 days. pic.twitter.com/gdWNHUz2CX

— Israel Defense Forces (@IDF) October 9, 2023