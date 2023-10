Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της 16χρονης Αρμίτα που χτύπησαν επειδή δε φορούσε μαντίλα

Την τελευταία και μοιραία όπως αποδείχθηκε βόλτα της 16χρονης Αρμίτα Γκεραβάντ την 1η Οκτωβρίου στην Τεχεράνη, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή μετά από το κώμα στο οποίο έπεσε αφού φέρεται να υπέστη ξυλοδαρμό από μέλη της αστυνομίας ηθών του Ιράν, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Last video of 16-y-old Armita Geravand while she was still alive.

It shows her entering the Tehran subway where should would be beaten into a coma by the morality police for not covering her hair in public.

She was taken off life-support yesterday

RIP pic.twitter.com/HqqpnWUek0

