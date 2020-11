Βιέννη: Πυροβολισμοί κοντά σε συναγωγή στο κέντρο της πόλης

Συναγερμός σήμανε στη Βιέννη, έπειτα από πληροφορίες για πυροβολισμούς σε συναγωγή στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την Kronen Zeitung και άλλα μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην πλατεία Schwedenplatz.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ανάπτυξη των δυνάμεών της, χωρίς όμως να διευκρινίζει τον λόγο.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, που επικαλείται η εφημερίδα, ένας φρουρός αστυνομικός λέγεται ότι πυροβολήθηκε και η κατάστασή του είναι σοβαρή. Πρόσθεσε ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και κοινοποίησε η εφημερίδα, δείχνει την αστυνομία σε δράση και ακούγονται επίσης πυροβολισμοί.

One person killed and multiple others injured in shooting incident in Austria’s Vienna. pic.twitter.com/vaRZvdh3dN

— EHA News (@eha_news) November 2, 2020