Βέτο Τραμπ στο νομοσχέδιο με τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι θα ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό που υπερψήφισε η Γερουσία και το οποίο ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε πως η Κίνα θα είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος του νέου νομοσχεδίου για τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ.

«Θα ασκήσω βέτο!» έγραψε ο κ. Τραμπ.

Εφόσον ο Τραμπ ασκήσει τελικά βέτο, το νομοσχέδιο θα επιστρέψει στο Κογκρέσο, όπου θα χρειαστεί ενισχυμένη πλειοψηφία τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία προκειμένου να ξεπεράσει τον σκόπελο του προεδρικού βέτο. Σε αυτή την περίπτωση, ο Τραμπ θα είναι υποχρεωμένος να υπογράψει το νομοσχέδιο, το οποία θα τον αναγκάσει να επιβάλει πέντε διαφορετικού είδους κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020