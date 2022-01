Βέλγιο: Συγκλονιστικό βίντεο με άνδρα να ρίχνει στις γραμμές γυναίκα

Στα χέρια των βελγικών αρχών βρίσκεται άνδρας που έσπρωξε μία γυναίκα στις γραμμές του μετρό στο σταθμό Rogier των Βρυξελλών. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19:45 τοπική ώρα το βράδυ της Δευτέρας. Η γυναίκα σώθηκε χάρη στο έγκαιρο σταμάτημα του συρμού του μετρό. Η γυναίκα σπρώχτηκε στις γραμμές την ώρα που ο συρμός προσέγγιζε τον σταθμό. Όταν έγινε αντιληπτό το συμβάν όσοι ήταν στο σημείο την βοήθησαν να βγει έγκαιρα από τις γραμμές.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί ο οδηγός του συρμού είδε την πεσμένη γυναίκα και αμέσως τράβηξε το φρένο έκτακτης ανάγκης. Αυτή του η κίνηση ήταν αρκετή για να σωθεί η γυναίκα.

Tentative de meurtre dans la station de métros Rogier à Bruxelles, ce vendredi, peu après 19 h 40.

Le conducteur de la Stib est heureusement parvenu à effectuer un freinage d’urgence et il a ainsi pu éviter le pire in extremis.https://t.co/R9Vp6poSE0 via @sudinfo_be pic.twitter.com/4tIwpbGgrT

— Infos Bruxelles🇧🇪 (@Bruxelles_City) January 14, 2022