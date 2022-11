Βασιλιάς Κάρολος: Τα μοναχικά γενέθλια και οι ευχές Ουίλιαμ – Κέιτ

Στις 14 Νοεμβρίου του 1948 στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ γεννήθηκε ο βασιλιάς Κάρολος. Φέτος, είναι η πρώτη χρονιά χωρίς την μητέρα του, τη βασίλισσα Ελισάβετ, και μονάρχης της Βρετανίας. Σύμφωνα με τον δημοσίευμα του Hello τα γενέθλια του θα τα περάσει ήσυχα και ιδιωτικά με τη σύζυγό του Καμίλα.

Η μπάντα του Ιππικού Βασιλικού Οίκου θα ερμηνεύσει το «Happy Birthday» κατά τη διάρκεια της τελετής αλλαγής φρουράς στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία για να γιορτάσει τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου.

The King has officially become Park Ranger of Windsor Great Park, 70 years after his father, The Duke of Edinburgh, was appointed to the post.

The Ranger offers guidance to the Deputy Ranger and his team in the day-to-day stewardship of one of the country’s oldest estates. pic.twitter.com/yNLMwfOLoa

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 14, 2022