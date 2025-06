Βασιλιάς Κάρολος: Μετέτρεψε τις ιπποδρομίες σε οικογενειακή υπόθεση – Τι συζήτησαν με την Καμίλα

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα μετέτρεψαν την πομπή στο Royal Ascot σε οικογενειακή υπόθεση αφού ήταν προσκεκλημένοι όλοι οι… συγγενείς τους

Μια μέρα αφότου η Κέιτ Μίντλετον αναγκάστηκε να ακυρώσει την εμφάνισή της, η βασιλική οικογένεια εμφανίστηκε σε πλήρη σύνθεση στο φεστιβάλ ιπποδρομιών.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα βρέθηκαν και πάλι στο Royal Ascot στις 19 Ιουνίου — περιτριγυρισμένοι από βασιλικά μέλη της οικογένειας.

Η τρίτη εμφάνισή τους στο φετινό φεστιβάλ ιπποδρομιών ήρθε μια μέρα μετά την ακύρωση της παρουσίας της Κέιτ Μίντλετον, καθώς η ίδια συνεχίζει να διαχειρίζεται την πλήρη επιστροφή της στα βασιλικά καθήκοντα, ενώ αναρρώνει από θεραπεία κατά του καρκίνου.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα συνοδεύονταν από τις ανιψιές του Καρόλου, την πριγκίπισσα Μπέατρις και τη Ζάρα Τίνταλ, την ημέρα του Gold Cup, όταν οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 29 βαθμούς Κελσίου (84F).

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επέστρεψαν στις ιπποδρομίες με πολλή οικογενειακή στήριξη.

Ο 76χρονος βασιλιάς και η 77χρονη βασίλισσα έφτασαν για την τρίτη μέρα του Royal Ascot μαζί με την αδερφή του Καρόλου, την πριγκίπισσα Άννα, και τον σύζυγό της, τον υποναύαρχο σερ Τιμ Λόρενς, οι οποίοι μοιράστηκαν άμαξα με τον πρίγκιπα Έντουαρντ και τη σύζυγό του Σόφι, δούκισσα του Εδιμβούργου.

Η ανιψιά του Καρόλου, πριγκίπισσα Μπέατρις, και ο σύζυγός της, Έντοαρντο Μαπέλι Μότσι, βρέθηκαν σε άλλη άμαξα, ενώ η κόρη της Άννας, Ζάρα Τίνταλ, και ο σύζυγός της, πρώην επαγγελματίας ράγκμπι παίκτης Μάικ Τίνταλ, επέβαιναν σε τέταρτη άμαξα.

Μια μέρα πριν, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίστηκε μόνος του στις ιπποδρομίες, καθώς η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον απέσυρε την παρουσία της την τελευταία στιγμή. Η Κέιτ συνεχίζει να διαχειρίζεται τις δημόσιες εμφανίσεις της καθώς αναρρώνει από τη θεραπεία κατά του καρκίνου. Η 43χρονη ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι βρίσκεται σε ύφεση μετά από άγνωστη μορφή καρκίνου, λίγες μέρες μετά τα γενέθλιά της.

Η τρίτη μέρα στο Ascot, που παλιότερα ονομαζόταν Ladies Day, είναι η μέρα του Gold Cup, ενός αγώνα μαραθωνίου 2,5 μιλίων και από τους πιο διάσημους της εβδομάδας.

Την ημέρα αυτή, τα έπαθλα απένειμαν ο ηθοποιός Τζόζεφ Φάινς, το μοντέλο Τζέρι Χολ και ο ποπ σταρ της δεκαετίας του 80, Τσέσνι Χόουκς. Οι ιπποδρομίες συνεχίζονται μέχρι το Σάββατο.

Την προηγούμενη μέρα, ο Ουίλιαμ δεν είχε την Κέιτ στο πλευρό του, αλλά ήταν περιτριγυρισμένος από στενούς φίλους και την οικογένειά του. Φωτογραφήθηκε να μοιράζεται ζεστό χαμόγελο και ζωηρή συζήτηση με τη μητέρα της συζύγου του, Κάρολ Μίντλετον, η οποία ήταν εκεί μαζί με την αδελφή της Κέιτ, Αλιζέ Τεβενέ, παντρεμένη με τον αδελφό της Κέιτ, Τζέιμς Μίντλετον.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Κέιτ απουσιάζει από το Royal Ascot. Πέρσι, ο Ουίλιαμ επίσης εμφανίστηκε μόνος καθώς η Κέιτ υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία.

Το Royal Ascot διεξάγεται μέσα σε μια πολυάσχολη περίοδο για τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Βρέθηκαν στο Λονδίνο το Σάββατο 14 Ιουνίου για το Trooping the Colour, τον ετήσιο εορτασμό της γενέθλιας ημέρας του μονάρχη. Τα ανώτερα μέλη της οικογένειας ήταν επίσης μαζί τη Δευτέρα 16 Ιουνίου για την ετήσια τελετή του Order of the Garter στο Windsor Castle.