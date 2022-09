Βασιλιάς Κάρολος Γ’ – Λις Τρας: Ο διάλογος στην πρώτη συνάντησή τους

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας περιέγραψε τον θάνατο της μητέρας του, της Ελισάβετ Β’, ως τη στιγμή που φοβόταν, σε έναν σύντομο διάλογο που είχε νωρίτερα σήμερα με την πρωθυπουργό Λιζ Τρας, ο οποίος απαθανατίστηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες.

Η πρώτη συνάντηση της πρωθυπουργού με τον νέο μονάρχη της Βρετανίας πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την επιστροφή του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο, από τη Σκωτία, με πλήθος κόσμου να τον υποδέχεται έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Η στιγμή που φοβόμουν, όπως ξέρω και για πολλούς άλλους ανθρώπους», ακούστηκε να λέει ο Κάρολος Γ’ υποδεχόμενος την πρωθυπουργό Τρας στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αναφερόμενος στον θάνατο της βασίλισσας.

This afternoon, The King held an Audience at Buckingham Palace with the Prime Minister, the Rt. Hon. Liz Truss MP. pic.twitter.com/G3h0ALT6It

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 9, 2022