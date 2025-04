Τραγωδία στο Βανκούβερ: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την επίθεση στο υπαίθριο πάρτι

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην καναδική πόλη του Βανκούβερ, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων κατά τη διάρκεια φεστιβάλ δρόμου.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Ο οδηγός του μαύρου SUV που έπεσε πάνω στο πλήθος στο Βανκούβερ έχει συλληφθεί και είναι 30 ετών, κάτοικος της πόλης, σύμφωνα με την αστυνομία.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ, την ώρα που η φιλιππινέζικη κοινότητα τιμούσε την Ημέρα του Λάπου Λάπου, έναν ήρωα του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Κεν Σιμ στο X.