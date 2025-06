Βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν χτύπησε το Ισραήλ: Ένα βήμα πριν από την επίθεση στην Τεχεράνη ο Τραμπ

Σφοδρή πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε το Ιράν το πρωί της Πέμπτης (19/6) εναντίον του Ισραήλ, ένα χτύπημα που είναι το ισχυρότερο που έχει σημειωθεί από την έναρξη των συγκρούσεων, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Ειδικότερα, υπάρχουν αναφορές για πυραυλικά πλήγματα στο κεντρικό και νότιο τμήμα του Ισραήλ.

Όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, εκκωφαντικές, επανειλημμένες εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εναντίον νέας εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, ενεργοποιώντας συναγερμούς σε διάφορους τομείς της χώρας.

Σύμφωνα με τους ανταποκριτές του AFP, οι εκρήξεις ακούστηκαν περί τις 07:10 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και είναι οι πιο ισχυρές που έχουν ακούσει αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν τη 13η Ιουνίου.

Η στιγμή που βαλλιστικός πύραυλος έπληξε το νοσοκομείο Soroka:

Footage showing the moment that a ballistic missile fired by Iran impacted Soroka Medical Center within the city of Beersheba in Southern Israel. pic.twitter.com/JHpwZsR6oC