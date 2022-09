Β. Κικίλιας: Επαφές στο Βερολίνο για επέκταση τουριστικής περιόδου

Αποστολή στο Βερολίνο με στόχο την επέκταση της τουριστικής περιόδου αλλά και την προετοιμασία της επόμενης σεζόν, πραγματοποιεί ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας ο οποίος από σήμερα το πρωί έχει σειρά επαφών με επικεφαλής αεροπορικών εταιρειών (Lufthansa, Eurowings, Condor) και μεγάλους tour operators (TUI, DER Turistik κ.α).

Κοινός τόπος συζήτησης είναι η φετινή επιτυχία της Ελλάδας, καθώς ήταν η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που κατάφερε να πετύχει αύξηση των πτήσεων σε σύγκριση με το 2019, το κλείσιμο ταξιδιωτικών πακέτων που φτάνει μέχρι το τέλος του 2022 και το ενδιαφέρον για επέκταση των πτήσεων τον χειμώνα με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου η οποία μπορεί να γίνει πράξη τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια.

Ενίσχυση του προγράμματος πτήσεων τους χειμερινούς μήνες

Πιο συγκεκριμένα, στη συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Head of Corporate International Relations and Government Affairs του Ομίλου Lufthansa, Kay Lindermann και τον Head of Government Affairs της Eurowings, Vladimirvon Schnürbein, ο κ. Κικίλιας περιέγραψε το πλαίσιο της στρατηγικής που αναπτύσσει το υπουργείο Τουρισμού για τις αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να ενισχύσουν το πρόγραμμα των πτήσεών τους, τους χειμερινούς μήνες. Σημειώνεται ότι o όμιλος της Lufthansa πραγματοποίησε, μόνο το καλοκαίρι, περισσότερες από 14.000 πτήσεις προς τη χώρα μας (Swiss, Lufthansa, Austrian, Brussels), ενώ η Eurowings, σύμφωνα με τον κ. Schnürbein προγραμματίζει να αυξήσει τις πτήσεις της τόσο για το χειμώνα όσο και για το καλοκαίρι του 2023.

Προβολή μέσω του ΕΟΤ για την προσέλκυση βορειοευρωπαίων συνταξιούχων

Αμέσως μετά, συναντήθηκε με τον CEO της DER Touristik, Soren Hartmann, στον οποίο ο υπουργός Τουρισμού ανέπτυξε το σχεδιασμό που περιλαμβάνει τόσο τη λειτουργικότητα ξενοδοχειακών δομών, μουσείων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τους επόμενους μήνες, όσο και την προβολή της χώρας, μέσω του ΕΟΤ, για την προσέλκυση βορειοευρωπαίων συνταξιούχων. Ο κ. Hartmann χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Έλληνα υπουργού, επισημαίνοντας ότι ο στόχος που έχει θέσει είναι εφικτός και έχει προοπτικές.

Το μεσημέρι ο κ. Κικίλιας πραγματοποίησε γεύμα εργασίας με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Condor, Christian Lesjak, ο οποίος συμφώνησε και αυτός με τη σειρά του για τη δυναμική που έχει το σχέδιο επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα, που όπως είπε, μπορεί να επιτευχθεί με επέκταση των πτήσεων της εταιρείας σε βασικούς προορισμούς.

Ο Βασίλης Κικίλιας συνεχίζει τον κύκλο των επαφών με παράγοντες της τουριστικής αγοράς της Γερμανίας, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιήσει γεύμα εργασίας με τον νέο CEO της TUI Sebastian Ebel και στελέχη της.