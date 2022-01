Τζόκοβιτς: Συνελήφθη για να απελαθεί

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς φέρεται να έχει συλληφθεί στη Μελβούρνη, λίγη μόνο ώρα μετά τη νίκη του στο δικαστήριο, για τη βίζα με την οποία ταξίδεψε στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα αυστραλιανά ΜΜΕ, οι οποίες φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται και από τον πατέρα του Σέρβου τενίστα, το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης συνελήφθη από τις αρχές με σκοπό την απέλασή του.

Παρότι δικαιώθηκε στην υπόθεση της βίζας του και όλα έδειχναν τη συμμετοχή του στο Australian Open, από τη χώρα προέκυπτε ότι ο υπουργός Μετανάστευσης είχε το δικαίωμα να προβεί σε προσωπική ενέργεια για την απέλασή του, κάτι που πιθανότατα συνέβη.

Σε κάθε περίπτωση, το “σήριαλ” με τον Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζεται και μένει να δούμε τι άλλο θα συμβεί…

🔴 Novak Djokovic has won an appeal against a decision to refuse him a visa in the Federal Circuit Court of Australia ahead of the Australian Openhttps://t.co/xMEgBdTGpy — The Telegraph (@Telegraph) January 10, 2022

🚨​BREAKING: Novak Djokovic has reportedly been arrested following the decision by a judge to quash the cancellation of his visahttps://t.co/xMEgBdTGpy — The Telegraph (@Telegraph) January 10, 2022

Breaking📢📢📢📢 Father of @DjokerNole is telling me that they have arrested him! — Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022