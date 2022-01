Τζόκοβιτς – Νοσούσε με κορωνοϊό και έκανε δημόσιες εμφανίσεις

Δημόσιες εμφανίσεις παρά το γεγονός ότι είχε κορωνοϊό έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στη χώρα του. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα από τις αναρτήσεις του ίδιου του Σέρβου στα social media, γεγονός που έρχεται να προστεθεί στα όλα όσα καταγράφονται σχετικά με την υπόθεσή του σχετικά με την μη άδεια εισόδου του στην Αυστραλία.

Όπως προκύπτει μέσα από τα social media τόσο του ίδιου όσο και της σερβικής ομοσπονδίας τένις, ο Νο1 τενίστας στον κόσμο παρευρέθηκε σε τελετή στο Βελιγράδι την 17η Δεκεμβρίου -δηλαδή μία ημέρα αφότου φέρεται να διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19- χωρίς μάσκα, προς τιμήν των νεαρών σέρβων παικτών.

Σε ανακοίνωση που κυκλοφόρησε στις 17 Δεκεμβρίου στο τέλος της ημέρας, η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης του Βελιγραδίου στη σελίδα της στο Facebook έγραφε χαρακτηριστικά:

«Ο καλύτερος τενίστας στον πλανήτη και κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam απένειμε κύπελλα και διπλώματα σε νεαρούς παίκτες. Μόνο τα βραβευμένα παιδιά παρακολούθησαν την παρουσίαση των κυπέλλων που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο τένις Novak στο Βελιγράδι λόγω των μέτρων υγείας που συνδέονται με την πανδημία του κορωνοϊού».

A positive test on December 16 would have come too late for the Tennis Australia exemption process deadline as described to players.

According to Tennis Australia documents, the deadline for applying for an exemption had been nearly a week earlier, “no later than” December 10. pic.twitter.com/VOMxGggn02

