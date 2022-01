Τζόκοβιτς: Διαψεύδεται από Αυστραλία η σύλληψη του τενίστα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τα αυστραλιανά “The Age” και “The Sydney Morning Herald”, που επικαλούνται πηγές από την κυβέρνηση της χώρας, ο Σέρβος τενίστας δεν έχει συλληφθεί, καθώς ακόμη εξετάζεται η περίπτωση της προσωπικής απόφασης του υπουργού για την εκ νέου ακύρωση της βίζας του.

Πάντα με βάση όσα προκύπτουν από τα ΜΜΕ της χώρας, ο Άλεξ Χοκ, έχει περιθώριο 4 ωρών για να αποφασίσει αν θα παρέμβει ο ίδιος για να ανατραπεί η ανακοίνωση του δικαστηρίου υπέρ του Νόβακ Τζόκοβιτς και να απελαθεί οριστικά από την Αυστραλία. Σημειώνεται δε, ότι σε μία τέτοια περίπτωση, ο Σέρβος τενίστας δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει ξανά στη χώρα των καγκουρό, για μία τριετία.

Novak Djokovic has not been arrested

Reports of his arrest inaccurate, according to the Australian government and tennis sources

The Immigration Minister is still deciding whether to re-cancel his visa @theage https://t.co/XzX4JVJE38

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022