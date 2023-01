Τζέρεμι Ρένερ: Νέα ανάρτηση από την εντατική με «σπα» από τη μητέρα και την αδερφή του

Ο ηθοποιός Τζέρεμι Ρένερ συνεχίζει την ανάρρωσή του στην εντατική, μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε με το εκχιονιστικό του μηχάνημα στο ράντσο του κοντά στη λίμνη Τάχο στη Νεβάδα, ανεβάζοντας ακόμη ένα βίντεο στα social media.

Στο νέο του βίντεο που ανέβασε στο Twitter, η μητέρα και η αδερφή του ηθοποιού κάνουν μασάζ στο κεφάλι του, με τον ίδιο να έχει αρκετή διάθεση για χιούμορ, παρά το ότι είναι ακόμα τραυματισμένος από το ατύχημα, αφού ακούγεται να λέει ότι νιώθει το κεφάλι του «αηδιαστικό», μετά το «πρώτο μπάνιο που έκανε» όντας τραυματίας.

Μάλιστα, η αδερφή του ακούγεται να του λέει για πλάκα «πω είσαι τόσο σέξι», με τον ηθοποιό να μουγκρίζει προσπαθώντας να γελάσει.

Ο Τζέρεμι Ρένερ νοσηλεύεται ακόμα στην εντατική και η ανάρρωσή του φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο. Η μητέρα του και η αδερφή του τον επισκέφθηκαν σήμερα (5.1.2023) για να τον φροντίσουν. Τα τραύματά του είναι εμφανή από το ατύχημα, όταν το εκχιονιστικό του μηχάνημα τον παρέσυρε ενώ προσπαθούσε να απεγκλωβίσει ένα αυτοκίνητο αγνώστου από το χιόνι.

Όπως είναι φυσικό, οι χρήστες του Twitter συνεχίζουν να στέλνουν εγκάρδιες ευχές στον Τζέρεμι Ρένερ για ταχεία ανάρρωση, καθώς είναι ένας πολύ δημοφιλής ηθοποιός, ιδιαίτερα μετά την ενσάρκωση του Hawkeye στις ταινίες του MCU (Marvel Cinematic Universe).

Η ανάρτηση του Τζέρεμι Ρένερ από την εντατική:

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023