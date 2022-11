Twitter: Πότε ξεκινά η επαλήθευση των λογαριασμών

Την επόμενη Παρασκευή θα ξεκινά η προκαταρκτική διαδικασία της «Επαλήθευσης» των λογαριασμών στο Twitter, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Έλον Μασκ, σε ανάρτησή του νωρίτερα σήμερα.

«Συγγνώμη για την καθυστέρηση, θα ξεκινήσουμε την προκαταρκτική Επαλήθευση την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή.

Χρυσή σήμανση για τις εταιρείες, γκρίζα για την κυβέρνηση, μπλε για τους μεμονωμένους χρήστες (διάσημους ή μη) και όλοι οι επαληθευμένοι λογαριασμοί θα πιστοποιούνται με μη αυτόματο τρόπο πριν ενεργοποιηθεί η σήμανση.

Επώδυνο, αλλά απαραίτητο», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μασκ.

