Τσούνης σε Δένδια: Η Ελλάδα βασικός εταίρος και σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ

Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνη είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών.

Είχαν μια «εποικοδομητική συζήτηση για τις τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις», όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Είχαμε μια υπέροχη συνάντηση με το κ. Δένδια για να συζητήσουμε την πρόοδο στη σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας και τους κοινούς μας στόχους για την προώθηση της ευημερίας και της σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής», ανέφερε από την πλευρά του σε ανάρτησή του στο twitter ο Αμερικανός πρέσβης. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ιδιαιτέρως την Ελλάδα ως βασικό εταίρο και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ».

I had a great meeting w/@NikosDendias to discuss progress in the U.S.-Greece relationship and our shared goals for promoting prosperity and stability in the Western Balkans, Eastern Mediterranean and beyond. The United States strongly values Greece as a key partner and NATO Ally. pic.twitter.com/9EcxBw2y0G

