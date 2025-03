Τσιτσιπάς – Αλιασίμ 2-0: Κούπα μετά από 11 αποτυχημένους τελικούς

Ένα μεγάλο εμπόδιο ξεπεράστηκε! Μετά από 11 αποτυχημένες προσπάθειες σε τελικούς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο σε διοργάνωση κατηγορίας ATP 500. Ο Έλληνας τενίστας κυριάρχησε επί του Καναδού αντιπάλου του και σήκωσε το πολυπόθητο τρόπαιο.

Well-deserved moment 🏆👏@steftsitsipas raises the Dubai trophy for the first time, after his 3rd Dubai final!#DDFTennis pic.twitter.com/ew72tLVdt1