Τσιάρας – Πάιατ: Στενότερη συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας στη Δικαιοσύνη

Σε ιδιαίτερα εγκάρδια ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα με τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζεφρι Πάιατ, στην οποία οι δύο άνδρες επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στις μακραίωνες σχέσεις φιλίας των δύο χωρών, οι οποίες στηρίζονται στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας και στις κοινές αξίες της Δημοκρατίας που μοιράζονται οι δύο λαοί.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, επιβεβαιώθηκε το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και συζητήθηκε το ενδεχόμενο αναζήτησης ευρύτερων συνεργασιών στον τομέα ευθύνης του υπουργείου Δικαιοσύνης προς το συμφέρον των δύο χωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που ετοιμάζει η κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και η απλοποίηση και κυρίως η επίσπευση στην απονομή της δικαιοσύνης που θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ για την προσέλκυση των τόσο αναγκαίων ξένων επενδύσεων.

Για εξαιρετική συνάντηση με τον έλληνα υπουργό Δικαιοσύνης και το επιτελείο του μιλά στην ανάρτησή του και ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ.

Excellent meeting today with Justice Minister @tsiaras_kostas and his team. @MinJustGR pic.twitter.com/nq6Um9wrbV

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) September 23, 2019